In via Rappini una perdita d'acqua da 15 giorni, nessuno risolve

Da ormai 15 giorni in via Rappini, a Latina, c'è una perdita d'acqua che ha formato un piccolo ruscello sulla strada, raggiungendo via Ippolito Nievo. Nonostante le numerose segnalazioni il problema non è stato ancora risolto. Acqualatina è intervenuta per un sopralluogo ma la perdita ha origine in una proprietà privata e dunque la riparazione spetta ai proprietari. I residenti segnalano da giorni il problema con chiamate anche alla polizia Locale, ma l'acqua è ancora lì che scorre giorno e notte.

Uno spreco ingiustificabile, specialmente in un momento di grave crisi idrica.

VIDEO