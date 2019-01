Via Quarto, Comune di Latina vince al Consiglio di Stato: nessun risarcimento a Riccardo

Il Comune di Latina non deve alcun risarcimento a Massimo Riccardo per il cantiere di via Quarto. Il Consiglio di Stato infatti ha accolto il ricorso dell'ente locale e annullato la sentenza del Tar di Latina che aveva stabilito un danno di 1,5 milioni di euro. I giudici di secondo grado hanno accolto la tesi dell'ente sostenuta dall'avvocato Francesco Cavalcanti e spiegato che la questione del palazzo costruito su verde pubblico non poteva essere slegata dalle vicende urbanistico-giudiziarie del capoluogo che hanno portato all'annullamento del piano particolareggiato del quartiere R3 Prampolini e che dunque per quella concessione di fatto "impossibile" lì'impronditore non poteva pretendere risarcimenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA