Da domani Aprilia dirà addio a una strada. Via Irlanda, che collega via Toscanini a via Guardapasso alle porte del quartiere Toscanini, sarà infatti chiusa definitivamente per lasciare spazio a un parco. L'intervento rientra nel finanziamento Pnrr che prevede la creazione di nuovi spazi pubblici di aggregazione sociale e la riqualificazione del quartiere.

La decisione

È stata pubblicata all'albo pretorio l'ordinanza che vieta la percorrenza di via Guardapasso ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate di peso, nel tratto tra la Pontina e via Reggio Calabria. Sarà un vero e proprio riappropriarsi dello spazio, tanto da essere celebrato con un evento programmato per sabato prossimo e chiamato Festa del Parapiglia, con una parata con arte, giochi, attività e un pranzo di quartiere.

A organizzare il tutto, in collaborazione con il Comune di Aprilia, è “Prossima apertura”, i fautori del progetto che nel 2020 ha visto la realizzazione di piazza della Comunità europea e quindi della riappropriazione di uno spazio abbandonato da sempre a se stesso nel cuore del quartiere Toscanini.

“Il protagonista dell’evento sarà il mostro Parapiglia, una creatura immaginaria che dorme quieta sotto la strada, amica della comunità con cui condivide il quartiere”, si legge nella presentazione.

“Svegliato dal traffico e dallo smog, il Parapiglia decide di distruggere la strada per non far passare più le automobili e, con le sue dita acuminate, traccia un solco profondo sul manto d’asfalto. Per placarlo occorre l’aiuto degli abitanti: il Parapiglia va accompagnato in parata e, una tappa dopo l’altra, gli abitanti sono chiamati a compiere azioni che ri-abitino i diversi tratti del percorso.

“Un cambiamento significativo– sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni – che si accompagna alla realizzazione di un intervento essenziale per il quartiere Toscanini. Una zona che presto avrà una nuova veste e spazi idonei per favorire la socialità”.

Sabato ci saranno anche laboratori di street-painting: spazi di asfalto della taglia di un parcheggio diventeranno vere e proprie tele da disegno in cui tutti avranno la possibilità di raccontarsi ed esprimere la propria creatività con gessi, vernice e bombolette. Il comitato di quartiere Toscanini offrirà a tutti un piatto di pasta, ognuno è invitato a portare qualcosa.