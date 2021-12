E' stato tolto all'ora di pranzo il telone nero che da due annooi copriva l'ex Porfiri in corso della Repubblica che da oggi in poi si chiamerà "Susihub" (anzi "Susi++Hub"), il nuovo negozio della famiglia Pistilli nel cuore di Latina.

Questa sera il palazzo verrà illuminato. «E' il nostro modo per festeggiare con la città il compleanno di Latina, il 18 dicembre» spiega Andrea Pistilli. Per il momento l'hub non aprirà al pubblico, accadrà nel 2022 ma ancora non è stata fissata una data.