Via del Lido oggi senza pace: tamponamento a catena e traffico in tilt

Sabato 3 Luglio 2021, 20:53

Un secondo incidente in via del Lido a distanza di poche ore. Nel primo pomeriggio lo scontro tra un'auto e uno scooter aveva mandato in ospedale un giovane centauro. Poco fa un nuovo incidente. Si è trattato di un tamponamento a catena. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del capoluogo, i colleghi della Polizia stradale e i sanitari del 118. Cinque le automobili coinvolte sulla corsia che porta al capoluogo, a poca distanza dalla rotonda scenario del primo incidente.