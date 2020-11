«Perché l'ho fatto? E' un omaggio a Latina, la città in cui sono nato e che mi ha dato tanto. Un omaggio doveroso, io credo in questa città». Ad Andrea Pistilli, 47 anni, un passato in A1 nel basket con Pesaro e Siena, le sfide sono sempre piaciute. Ma questa è bella grande. Da anni la famiglia aveva acquistato la palazzina nel cuore di Latina che per decenni ha ospitato il negozio Porfiri, sul Corso, a un passo da piazza del Popolo. C'è voluto tempo per immaginare cosa farne e tempo per farlo. Ora ci siamo. I lavori sono terminati sabato.

E' l'ultima puntata di una avventura familiare iniziata cinquantacinque anni fa. «Susi all'epoca è nato da un'intuizione - racconta Andrea - Quella di chi credeva nella possibilità di poter dare uno spazio a una precisa idea di stile. Di quella esperienza resta immutato lo spirito: ricerca continua, evoluzione perenne. Per il resto, è cambiato tutto». Così si è arrivati al nuovo store. «Il negozio si chiamerà SUSI ++ HUB - racconta Pistilli - E' la mia personale visione del concetto di creatività che inseguo, raggiungo e trasformo da sempre. Ogni giorno».

Cominciamo dal nome. «Lo abbiamo scelto per sottolineare il cambio di passo. Hub è il punto di controllo dove tutto è collegato. Nella nostra idea, il raccordo di stili e tendenze che attraversano tutto ciò che può essere inteso come creativo». E i due più? «Non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni» sorride Pistilli.

Il marchio, ovviamente registrato, campeggerà con una insegna minimal sulla facciata dell'edificio. «Un blocco di marmo, acciaio e vetro nel cuore dell'isola pedonale - così lo racconta Pistilli - che segnerà per noi un nuovo inizio». Allo store sulla circonvallazione si va ad aggiungere questo nuovo spazio di oltre 1000 metri quadrati. «Sarà molto diverso - dice Pistilli - il bianco etereo e quasi trasparente qui cede il posto ad altri materiali: travertino, acciaio e cemento grezzo, affiancato da vetri e specchi. Un concetto ultra-moderno e visionario che però non dimentica l'integrazione con lo stile architettonico razionalista tipico di Latina». La facciata che ricorda le vetrate di Palazzo M, ma anche i particolari come il legno della vecchia scala di Porfiri o la vetrina curva che all'epoca era la modernità, fino al cemento che era sotto l'intonaco, riportato alla luce e mantenuto a vista.

Ma che negozio sarà? «La formula del superstore multibrand è superata, proprio come l'idea di lusso sinonimo di esclusività. La formula vincente di oggi è trasformare costantemente il proprio stile e scoprire nuovi nomi indipendenti senza avere timore di collaborare con i brand più importanti ed affermati del panorama attuale» spiega Pistilli. Poi ammette: «Quello che sarà SUSI ++ HUB non lo sa ancora nessuno, ma siamo certi che non sarà un semplice store: i nostri spazi saranno aperti a tanti altri settori. I primi due livelli saranno interamente dedicati al multibrand per donna e uomo. La grande novità sarà al livello 3, il vero e proprio cuore dell'Hub, uno spazio polifunzionale, aperto alle contaminazioni, in cui si respirerà arte, continuamente. Il nostro staff è al lavoro da tempo per selezionare artisti emergenti provenienti da ogni parte del mondo. Il livello 4 e il roof garden saranno dedicati all'ospitality: due grandi ambienti decostruiti, ampi e liberi, dedicati al food ed alla convivialità».

Non ci sono ancora date per l'apertura, ma il sogno è riuscirci entro il 2020. «L'inaugurazione coinciderà con il lancio dell'e-commerce. Lo store online sarà l'immagine digitale del progetto ed oltre alla vendita sarà un vero e proprio contenitore di news, ricerca, stile ed eventi che si terranno in SUSI ++ HUB».

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA