Il vescovo di Latina: rinviate in autunno comunioni e cresime

Il vescovo Mariano Crociata ha firmato il decreto con cui dispone il rinvio delle Prime Comunioni e delle Cresime al prossimo autunno, a causa dell’emergenza per la pandemia di Covid-19.



Secondo il decreto, invece, i matrimoni, se non è possibile rinviarli, potranno essere celebrati solo alla presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.



Tutte le celebrazioni pasquali, inoltre, saranno effettuate tramite collegamento in streaming per evitare ogni tipo di assembramento.



Il decreto del Vescovo è stato firmato oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA