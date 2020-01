Vertici Unicredit, è di Gaeta il nuovo Chief Lending Officer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UniCredit S.p.A. ha nominato Aurelio Maccario nuovo Chief Lending Officer (CLO) del Gruppo. In qualità di CLO, Maccario, che è originario di Gaeta, succederà ad Andrea Varese che si dedicherà a nuove sfide all'interno del Gruppo e rimarrà membro dell’ EMC (Executive Management Committee) fino al completamento della transizione (1 febbraio 2020). Guglielmo Zadra, attualmente nel management board di HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG, succederà a Maccario come Responsabile della struttura Group Regulatory Affairs e come membro dell'Executive Management Committee del Gruppo entro il 1° semestre 2020.Aurelio Maccario guiderà la struttura Group Lending Office. Maccario è entrato in UniCredit nel 2002 ricoprendo differenti ruoli fino alla sua nomina a Responsabile della struttura Group Strategic Planning nel 2010. Nel 2013 è passato al Group Risk Management con responsabilità sulle attività relative al Pillar 2 e al monitoraggio del profilo di rischio di credito consolidato del Gruppo. Nel 2015 è stato nominato Responsabile della struttura Group Regulatory Affairs. Maccario è membro del Consiglio di Sorveglianza di Zagrebačka Banka, Croazia, e del Consiglio di Sorveglianza di Bank Austria.