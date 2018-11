Vertenza Corden Pharma, la Regione Lazio: azienda di Sermoneta presenti un piano credibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Subito un Piano Industriale credibile. Questa la richiesta che come Regione Lazio abbiamo avanzato alla società Corden Pharma nell'incontro che si ètenuto ieri sera presso il Ministero del Lavoro». Lo spiega in una nota l'assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino.«La nostra richiesta - aggiunge l'assessore - è stata avanzata in modounitario alle altre istituzioni coinvolte nella vertenza erappresentate dal Sottosegretario Durigon, dal presidente dellaProvincia di Latina Medici e dai rappresentanti delleAmministrazioni comunali di Sermoneta, Latina, Norma e Sezze».La Corden Pharma nei giorni scorsi ha avviato le procedure di licenziamento per 192 lavoratori e presentato istanza di concordato preventivo in continuità. La Regione sottolinea che a questo punto l'unica strada percorribile è un lavoro di squadra che coinvolga tutte le parti sociali e istituzionali con l'obiettivo di salvaguardare l'attività produttiva del sito di Sermoneta senza disperdere le relative professionalità attualmente in forza. «In questo contesto - aggiunge Di Berardino - la Regione rimane disponibile a un confronto costruttivo e a agevolare la ripresa del gruppo, garantendo il supporto ai lavoratori coinvolti anche con strumenti di sostegno al reddito».