Una giovane donna di Latina, Veronica De Nitto, è stata assassinata in California, a San Francisco. Veronica aveva 34 anni e si era trasferita negli Stati Uniti dove vive la sorella da qualche tempo, ma era in costante contatto con la sua città. Non si conoscono ancora i dettagli dell'omicidio, di certo si sa che la polizia di San Francisco sta dando la caccia all'assassino.

I genitori di Veronica sono in contatto dalla Farnesina che ha confermato che sono alla ricerca di un uomo.

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 10:00

