Cade dalla bicicletta, ferita gravemente a Ventotene: trasferita in eliambulanza

Una ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita a Ventotene, a seguito di una caduta dalla bicicletta. Secondo una prima ricostruzione la giovane ha battuto violentemente la testa e ha perso i sensi, sono intervenuti i soccorritori dell'Ares 118 presenti sull'isola e si è deciso - date le condizioni della giovane - di far intervenire l'eliambulanza per trasferirla in ospedale.

Al vaglio delle forze dell'ordine, invece, le cause della caduta ma a quanto sembra si è trattato di un incidente autonomo.

Vedi anche > "Ventotene luogo della memoria", approvata la legge in Consiglio regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA