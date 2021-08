Ventotene, escursione "ecologica": giro dell'isola alla scoperta dell'avifauna

Sabato 14 Agosto 2021, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 16:46

Uscita ornitologica in kayak e canoa a Ventotene, mercoledì 18 agosto. La partenza è alle 7 dalla spiaggia di Cala Rossano per l’iniziativa denominata: “Scopriamo l’avifauna di Ventotene”. Per informazioni e prenotazioni (è obbligatoria per chi vuole partecipare) ci si può rivolgere ad Outrigger-Sup dell’isola al numero 320.2835618. Un giro dell’isola che si preannuncia affascinante.