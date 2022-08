"Da Boccherini ai Beatles”, concerto al Festival Ventoclassic

"Da Boccherini ai Beatles” è il suggestivo titolo del concerto che vedrà protagonisti per il secondo appuntamento del Festival Ventoclassic, in programma giovedì 25 agosto prossimo in Piazza Europa, alle ore 22:00, a Ventotene, il chitarrista Piero Viti accompagnato da un quartetto d’archi d’eccezione.

Ad affiancarsi al noto solista di chitarra napoletano, saranno, infatti, quattro valenti musicisti: l’affermato violinista Francesco Solombrino, primo violino e direttore dell’ensemble, coadiuvato da tre giovani apprezzati interpreti, Floriana Maria Knowles, secondo violino, Andrea de Martino, viola, e Alfredo Pirone, violoncello.

Particolarmente vario ed interessante il programma proposto, che oltre a presentare un classico come il Quintetto N° 9 di Boccherini, “La ritirata di Madrid” per chitarra e quartetto d’archi, e la straordinaria Suite “From Yesterday to Penny Lane”, ispirata ad alcuni dei maggiori successi dei Beatles riarrangiati in maniera geniale dal compositore cubano Leo Brouwer per Chitarra e Archi, affianca in scaletta, anche, due brani inediti. Il primo è un lavoro scritto e dedicato a Piero Viti dal giovane chitarrista-compositore calabrese, Daniele Fabio, uno dei maggiori talenti della sua generazione, intitolato Karmira, ispirato all’antico nome dell’Isola di Ventotene tratto dalle carte nautiche ottomane del ‘500.

La scoperta di questo nome, rinvenuto dallo stesso musicista Piero Viti sulle carte redatte all’epoca dall’ammiraglio turco Piri Re’is per il sultano di Costantinopoli Suleiman I, è un’assoluta novità, in quanto mai era stato rinvenuto in precedenza negli studi storici riguardanti l’Isola. Tale nome ha ispirato il compositore Daniele Fabio a scrivere un suggestivo brano per chitarra e quartetto d’archi, intriso di riferimenti mediterranei, che, per l’appunto, sarà presentato in esclusiva anteprima nel programma del concerto.

Altro lavoro inedito, di pari suggestione, la Fantasia omaggio a Ludovico Einaudi, “Onde in Divenire”, composta sempre da Daniele Fabio, contenente l’efficace arrangiamento per chitarra e quartetto d’archi di due dei maggiori successi del celebre pianista compositore, Le onde e Divenire. L’intero programma, presentato in anteprima il 25 agosto a Ventotene, sarà poi replicato dagli stessi musicisti il successivo 27 agosto a Mantova, nell’ambito del prestigioso Festival Mantova Musica, di cui saranno ospiti in concerto.

Il Festival di Musica Classica Ventoclassic, ideato e diretto dal chitarrista Piero Viti, giunto alla sua 18a edizione, è organizzato nell’Isola di Ventotene dall’Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ventotene.