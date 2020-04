Cade da un'altezza di 5 metri a Ventotene, trasferito in eliambulanza a Latina: è grave

E' precipitato da un'altezza di circa cinque metri ed è rimasto gravemente ferito sull'isola di Ventotene. Un uomo è stato trasferito con l'eliambulanza dell'Ares 118 all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

Vedi anche >> Ragazze morte nel crollo di Ventotene, due condanne definitive

Poche al momento le informazioni sull'incidente, non si capisce se l'uomo - 54 anni - sia caduto mentre svolgeva qualche attività o abbia tentato il suicidio. La vittima, comunque, secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA