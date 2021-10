"Domenica di carta" all'archivio di Stato, con le lettere delle donne ai detenuti di Santo Stefano

Venerdì 8 Ottobre 2021, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 11:04

E' in programma il 10 ottobre all'archivio di Stato di Latina la "Domenica di carta" nel corso della quale si parlerà dei lavori in corso sulle carte relative al carcere di Santo Stefano, il penitenziario di Ventotene, e in particolare sulle lettere delle donne.

L'appuntamento nella sede di Latina, via dei Piceni 24, inizia alle 10 e fino alle 14 ci saranno anticipazioni sul lavoro di ordinamento e restauro della documentazione, l'incontro in "fruizione integrata" su aspetti storici del sistema carcerario e modalità di valorizzazione della documentazione, la video lettura di brani estratti dalla corrispondenza tra donne e detenuti.

Dalle 14 alle 18 visite guidate su prenotazione, all’indirizzo: as-lt.prenotazioni@beniculturali.it