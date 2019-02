Vento e gelo: imprenditori agricoli pontini di nuovo in ginocchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​All'indomani dell' ondata di maltempo che ha investito la provincia di Latina e tutto il Lazio, oggi è il giorno più amaro di tutti, quello della conta dei danni.I più colpiti, ancora una volta, sono gli imprenditori agricoli, già messi in ginocchio dall'ondata di gelo , dal tornado del 29 ottobre e di nuovo, ieri, dalle violente raffiche di vento che hanno sferzato in particolare le zone dell'entroterra.Non appena le folate hanno smesso di fare a pezzi serre e strutture agricole, è infatti subentrata la notte con temperature che si sono avvicinate allo zero. Distese di ortofrutta da buttare, insomma, proprio quando gran parte dei prodotti erano pronti per essere raccolti.Ingenti danni a Fondi ma anche e soprattutto a Sperlonga e Monte San Biagio, le cui attività agricole erano uscite a pezzi dall'ultimo tornado.Nella località collinare, in particolare, uno dei più importanti imprenditori del settore si è visto spazzare via il lavoro di un'intera stagione, con distese di zucchine, fragole e pomodori rimaste all'addiaccio tutta la notte.Il sole di questa mattina ha infuso forza e coraggio per cercare di salvare il salvabile ma, dalle prime stime, il gelo notturno ha arrecato al comparto danni elevatissimi.C'è da aspettarsi, insomma, un nuovo arresto dell' export del distretto ortofrutticolo pontino i cui dati erano più incoraggianti che mai.