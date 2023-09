Ventidue aspiranti in corsa diventare direttore generale del Comune

Commissione esaminatrice nominata per l'avviso pubblico per la ricerca di un direttore generale per il Comune di Latina, mentre l'opposizione presenta accesso agli atti per conoscere i nomi di tutti i candidati, con curricula allegati. Entra nel vivo in piazza del Popolo la procedura per la scelta e la successiva nomina del direttore generale, figura che questa amministrazione intende scindere da quella del segretario generale.

Intanto, la commissione giudicatrice è stata nominata ieri con determina del segretario generale, e prende le mosse dalla precedente, del 20 luglio, con cui fu approvato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di direttore generale.

Secondo l'ultimo atto, «occorre procedere, ai fini del prosieguo della procedura, alla nomina della commissione esaminatrice, per l'accertamento della professionalità richiesta per i candidati che hanno presentato la domanda e che sono stati ammessi». La commissione sarà dunque composta dal presidente, da due componenti esperti di comprovata competenza nella materia del management pubblico, e da un segretario verbalizzante. La scelta è caduta su Luciano Calamaro, presidente di sezione dei ruoli della magistratura della Corte dei conti, in quiescenza, quale presidente della commissione, e su Tiziano Amorosi, dirigente di ruolo e direttore del Dipartimento Amministrazione generale e servizi al cittadino del Comune de L'Aquila; componente interno sarà il segretario generale del Comune, Alessandra Macrì.

22 CANDIDATURE

Si tratta, in particolare quella di Calamaro, di una figura rilevante dei ruoli elevati dell'amministrazione dello Stato. Passata la scadenza della presentazione delle candidature, i colloqui pubblici con i candidati si sarebbero dovuti tenere il 31 agosto alle ore 10 presso la sala De Pasquale. Ma, appunto, la procedura non era ancora definita, e sono quindi slittati a nuova data.

A quanto si apprende, sarebbero 22 le candidature giunte entro la scadenza del 28 agosto. Tra un "non mi occupo della questione" e un "non so", recitati nei corridoi di piazza del Popolo, nell'elenco dei candidati potrebbe forse esserci, stando alle indiscrezioni, anche quello di Agostino Marcheselli, ex capo di gabinetto di Vincenzo Zaccheo, figura sulla quale l'opposizione ha posto interrogazioni in quanto presente negli uffici comunali ancora senza un incarico pubblicamente definito.

Anche per questo, i consiglieri comunali di Latina bene comune hanno depositato proprio ieri sera la richiesta urgente di accesso agli atti «per conoscere i nomi di tutti i candidati e i loro curricula allegati», spiega il capogruppo, Dario Bellini, in quanto «vogliamo seguire da vicino questa vicenda, anche in seguito alla questione aperta sul ruolo di Marcheselli».