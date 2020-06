Venerdì nero per il sud pontino: muore in un incidente un 53enne di Santi Cosma e Damiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata da dimenticare quella di oggi per il sud pontino. A poche ore dall'incidente in cui ha perso la vita Salvatore De Meo, il 40enne di Formia ma residente nella frazione di Tufo di Minturno, che con la sua motocicletta si è scontrato con una Fiat Punto in Via per Castelforte, all'altezza dell'incrocio con Via Parchi Ausente, un altro tremendo incidente si è verificato questa sera intorno alle 23 a Santi Cosma e Damiano.A perdere la vita è un 53enne, Claudio Orsini, di Santi Cosma e Damiano. Ancora non sono noti i dettagli dell'incidente avvenuto lungo Via Porto Galeo, nei pressi dell'ex Manuli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando a bordo della propria autovettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Purtroppo è morto sul colpo.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro di constare il decesso, dopo che il corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.