Venerdì lo sciopero mondiale per il clima: flash mob a Latina, corteo a Terracina, raduno ad Aprilia

«Per questo noi giovani, studenti, cittadini e associazioni - continua - abbiamo deciso di mobilitarci per sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolar modo in un territorio come quello dell’Agro Pontino dove, secondo gli scenari globali, l’innalzamento del livello medio dei mari metterà a serio rischio la fascia costiera, con intere zone che verranno ricoperte dalle acque. L'appuntamento in Piazza del Popolo a Latina, dalle ore 18.00 per un flash-mob ittadino. Facciamo sentire la nostra voce seguendo l'esempio di Greta Thunberg»



A Terracina invece scenderanno in piazza tutte le Associazioni Ambientaliste locali (WWF Litorale Laziale sez. Terracina, Fare Verde Terracina, Zero Waste Terracina, Legambiente Terracina) e tutte le scuole «per chiedere ai Governi di agire per fermare i mutamenti climatici». «Faremo un corteo spiegano gli organizzatori - da Piazzale Aldo Moro a Piazza Garibaldi, passando per Viale della Vittoria. La partenza è prevista per le 10.30»



«Contrastare i mutamenti climatici è attualmente la sfida più grande che abbiamo davanti. Ma la risposta delle politiche mondiali a questa emergenza è ancora inefficace e deludente. E’ quindi importante unirci e contribuire alla nascita di un movimento il più ampio e trasversale possibile che porti sempre più persone a chiedere ai Governi di agire, e farlo in fretta. Non c’è più tempo, sono necessarie strategie coordinate tra i diversi Paesi per rispettare gli impegni presi, a partire dall’Accordo di Parigi - ribadiscono gli organizzatori - Per ottenere azioni incisive dai Governi c’è bisogno di ognuno di noi per una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso. Per questo venerdì sarà fondamentale essere in tanti».



Ad Aprilia, infine, diverse associazioni e realtà cittadine si son date appuntamento in piazza Roma nel pomeriggio di venerdì attraverso Fridays for future Aprilia. Il Comune di Aprilia ha aderito all'iniziativa. «Aderiamo con convinzione allo "sciopero mondiale per il Futuro" – commenta il sindaco di Aprilia, Antonio Terra – il futuro del nostro pianeta e dunque anche della nostra città e del nostro territorio, è una questione che sta a cuore non solo a chi oggi è chiamato a governare Aprilia, ma anche a tantissime cittadine e cittadini. L’invito che mi sento di estendere ad associazioni, movimenti politici, realtà sociali e semplici cittadini apriliani è quello di mobilitarsi, per far sentire la nostra richiesta di un futuro sostenibile per tutti a chi ha il potere di definire le strategie globali dei prossimi anni».

Anche i ragazzi pontini si mobilitano per lo Sciopero Mondiale per il Clima - #globalstrikeforclimate - organizzato dal movimento globale Fridays For Future nato sulla scia della mobilitazione di Greta Thunberg, la studentessa svedese sedicenne che ha scioperato ogni venerdì davanti al Parlamento svedese per sensibilizzare i suoi compagni sui cambiamenti climatici e le loro drammatiche conseguenze.«Da alcune settimane migliaia di studenti in vari Paesi, dalla Svezia al Belgio, dalla Germania all’Australia ad altri, stanno aderendo allo Sciopero per il Clima, per chiedere interventi concreti contro il riscaldamento globale e per proteggere il nostro futuro e salvare il nostro Pianeta - spiega Jessica Brighenti che è la referente del capoluogo dei #fridaysforfuture - Se i Paesi della Terra non prenderanno provvedimenti per limitare la diffusione dei gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi tra appena 11 anni, nel 2030. Tutti noi dobbiamo comprendere che quando si parla di salvare il Pianeta, in realtà stiamo parlando di salvare noi stessi, perché noi facciamo parte di esso».