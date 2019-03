Vela Viva, exploit ad Anzio con il doppio podio nella prima tappa zonale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Exploit degli allievi del Circolo Nautico Vela Viva di Formia del presidente Gianluca Barbato. Nella prima tappa zonale di Anzio doppio podio nella classe 29er per i due equipaggi formiani alle spalle del fortissimo tandem proveniente dalla Repubblica Ceca, che abitualmente si allena in Italia durante il periodo invernale. Al secondo posto si è piazzato il duo Luca Rinaldi-Jacopo Fiorentino, ormai tra i veterani dello skiff giovanile, le barche di nuova generazione, veloci ed acrobatiche, che da cinque anni sono esclusive del Vela Viva. Al terzo posto gli altri compagni di squadra Flavio Rossetti e Pierpaolo Zaccaria, che fanno coppia da un anno e mezzo. È stato un duello molto acceso con un testa a testa nelle diverse prove, ma fatale per Rossetti-Zaccaria un errore in partenza nell’ultima regata che ha lasciato via libera a Rinaldi-Fiorentino, secondi overall, ma primi considerando la presenza dello scafo ceco. Ha ben figurato il neonato equipaggio composto da Michela Rinaldi (sorella di Luca, passato al 29er dall’Optimist a fine estate 2018) e Ludovica Morici del Circolo Vela Argentario. Un risultato brillante a testimonianza dell’ottimo lavoro del Circolo Vela Viva nei doppi. Il prossimo week-end l’allenatore della squadra Feva Nello Tagliaferro sarà a Follonica (Grosseto) con Riccardo D’Errico e Francesco Scipione per partecipare ad uno raduno di inizio stagione con altre 15 imbarcazioni provenienti da Toscana e Lazio.