I fenomeni son tornati! Dopo la parentesi del 2019 in cui il titolo continentale nella location britannica di Weymouth andò ai padroni di casa John Gimson e Anna Burnet, splende nuovamente il tricolore al campionato europeo grazie all'ennesima perfomance nella classe Nacra 17 del catamarano misto Foiling della coppia d'oro formata dal timoniere delle Fiamme Gialle Gaeta Ruggero Tita e dalla prodiera anienina Caterina Banti, al terzo trionfo negli ultimi quattro anni: nel 2017 a Kiel in Germania e nel 2018 a Gdynia in Polonia. La consacrazione è arrivata ieri nella palpitante giornata conclusiva nelle acque del lago austriaco Attersee. Quattro prove emozionanti lo start delle regate alle sette del mattino in cui il tandem italiano ha compiuto una remuntada da brividi dal terzo al primo posto con i parziali 6-5-1-4 piazzandosi per due soli punti davanti ai francesi Quentin Delapierre e Manon Audinet.

Vedi anche > La Lega navale di Latina dona camici idrorepellenti all'ospedale "Goretti"

«Vincere così è ancor più bello sorride emozionato Ruggero Tita, 28enne trentino, dal 2014 arruolato con il gruppo gialloverde Dovevamo riscattarci da una partenza non facile, anche se gareggiare con queste condizioni di vento irregolare e poco disteso non era agevole. Siamo stati sempre vicini al podio nelle prime tornate, poi abbiamo piazzato l'accelerazione decisiva nella fase clou. Il lavoro di questi mesi sta regalando i frutti sperati e l'affermazione dello scorso mese nella settimana internazionale di Kiel era stato quasi un presentimento». Lo show azzurro si è completato con il bronzo di Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene), iridati nel 2019 ad Auckland, che, dopo aver accarezzato l'idea di salire sul gradino più alto del podio, hanno soffiato il bronzo agli inglesi Gimson-Burnet ed ai campioni olimpici argentini Santiago Lange e Cecilia Carranza, quarti e sesti. Discreto il piazzamento dei pluricampioni mondiali Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma), che hanno chiuso undicesimi, mentre 26esimi i debuttanti Gabriele Centrone (CV3V) e Alice Cialfi (Circolo Velico Ventotene). Un week-end dolce per la vela pontina: sul Garda il bicampione nazionale della classe Finn, il gaetano Federico Colaninno (flight controller), ha conquistato l'argento nel 3° Grand Prix della Persico 69F Cup con l'equipaggio Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Prossimo step a fine mese a Porto Cervo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA