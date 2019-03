Vela, successo nella zonale di Santa Marinella per la Lega Navale Italiana di Scauri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l’escalation di risultati per la Lega Navale Italiana Sezione di Scauri, che ha primeggiato nella terza zonale della classe Laser a Santa Marinella. Vittoria di Aurora Mesolella nella categoria Under 16 4.7 femminile, a conferma dell’ottimo momento di forma della giovanissima atleta formiana, brava a bissare il successo dell’esordio di gennaio. Dalle due prove regionali emergono anche molte conferme, come quella della baby Mesolella, tatticamente perfetta e molto attenta nell’interpretazione delle regate che la proiettano ormai stabilmente tra le più forti nella categoria in assoluto nel Lazio: in classifica generale aveva chiuso al 5° posto. Il campione zonale 2018, Antonio D’Urso, nonostante nelle due prove abbia mostrato ancora una velocità impressionante che gli ha consentito di chiudere la prima prova al terzo posto con un distacco di un paio di metri sul quarto, ha pagato una seconda uscita con diversi errori non riuscendo a rimontare e incorrendo inoltre in due penalità, pregiudicandosi il podio. I più piccoli dei 4.7 continuano a crescere in questa terza regata, oltre alla conferma di Stefano Santella che inizia a essere stabilmente alle spalle dei primi, anche il più piccolo del laser team Domenico Noviello - passato da pochi mesi dall’optimist – ha dimostrato di aver preso confidenza con la nuova barca e di avere un’ottima visione tattica, arrivando a ridosso del compagno. Gli altri ragazzi non hanno brillato nel risultato, mostrando ancora qualche difficoltà nella continuità. Sarà cura dei tecnici Emilio Civita, Gianfranco Colavolpe, Emanuele Montagna e Chiara Camerota lavorare su questi aspetti.Il prossimo appuntamento vedrà impegnati i ragazzi dell’Optiteam nelle acque del golfo di Gaeta nella prima regata zonale della classe optimist. L’Optiteam della LNI è composta anche da Gabriele Treglia, Lorenzo Macari, Alice Consalvo, Claudio Crocco, Niccolò Sparagna, Daniele Forcina, Micol Mangiocca, Roberta Meschino, Federico Sparagna e da Mario Trabucco (CN Caposele), mentre del laser team fanno parte Domenico Noviello, Alessandro Moro, Fabio Schettino, Mattia Masella, Stefano Santella, Remo Recco, Antonio D’Urso e Aurora Mesolella.Un periodo intenso per la Lega Navale Italiana, che sabato 9 marzo alle 10 si presenterà ufficialmente nella sala Sicurezza del Comune di Formia, dove presenzieranno il delegato LNI Lazio - Umbria ammiraglio Alberto Trampus, il sindaco di Formia Paola Villa, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Kristian Franzini e il presidente della Delegazione Viviana Verrengia. Nel corso della cerimonia saranno esposti i progetti che la Lega Navale del Golfo ha in programma per la sua attività di divulgazione della cultura del mare.