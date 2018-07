Vela, parte domenica la XXVIII edizione del Campionato del Golfo: in mare tutte le classi

di Andrea Gionti

Domenica 22 luglio nelle acque del litorale formiano di Vindicio si terrà la prima giornata della XXVIII edizione del Campionato del Golfo. La manifestazione organizzata dal Circolo Nautico Vela Viva e dal Centro Velico Vindicio di Formia, che prevede altre due tappe (5 agosto con la Coppa Challenge Alberto Pugliese e domenica 19 agosto) è riservato alle classi Optimist, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, Dinghy, RS Feva, 29er, 470 e Hobie cat: percorso a bastone di due giri con possibilità di 3 giri per le classi 29er e Hobie cat e per le tavole il classico percorso a bastone. Saranno disputate massimo 9 prove - non più di tre per ogni giorno di regata - e la classe Optimist “cadetti esordienti” non disputerà più di 2 prove al giorno per un totale di max 6 prove. Per la 29er sono previste 12 regate. Il segnale di partenza della prima tappa per tutte le classi è fissato alle 13.



