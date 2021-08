Vela, mondiali Ilca: in Irlanda positiva la prova dei due giovani formiani D'Urso e Trabucco

Lunedì 16 Agosto 2021, 18:06

Nelle acque di Dun Laoghaire, borgo marinaro a pochi chilometri da Dublino, si è archiviato il campionato mondiale ILCA giovanile. I due portacolori della Lega Navale Italia di Formia Antonio D'Urso e Mario Trabucco, accompagnati dal socio e coach Emanuele Montagna, hanno preso parte all'evento regatando in situazioni non certo agevoli. Dopo i primi tre giorni di qualifiche il tandem del Golfo è entrato a far parte della flotta dei forti, quella Gold: al termine del secondo giorno Trabucco era 16esimo overall (primo tra gli azzurrini) e D'Urso al 26esimo posto. Nonostante una protesta che lo ha visto soccombere e che ha purtroppo stravolto la classifica, Trabucco è riuscito a reagire con forza staccando il pass per la Gold insieme al suo compagno di squadra classificandosi tra i migliori 75, nella classe che vanta più regatanti al mondo. Alla fine si sono piazzati in quinta e ottava posizione tra i velisti del nostro paese presenti in Irlanda.

«Un grande passo avanti per la nostra giovane sezione - ha affermato il Presidente della LNI Formia Emilio Civita - che corona anni di lavoro, portandoci a livello internazionale ad avere un risultato davvero entusiasmante. Un plauso ai due atleti e al tecnico Emanuele Montagna che hanno ben finalizzato entrando in Gold, e riportando un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. Adesso ci attendono i campionati italiani in Sardegna, ma nel futuro saremo ben decisi a farci sempre più valere, portando la vela giovanile formiana e del Golfo di Gaeta a livello internazionale. Aver visto i nostri atleti regatare tra i migliori del mondo non può che inorgoglirci, considerando che erano al debutto nella kermesse iridata, trovando condizioni di vento oscillante in un campo di regata notevolmente difficile».