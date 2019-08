Vela d'altura: Burzi, skipper di Gaeta, in lizza per l'Armatore dell'anno

Mancano poche prove per determinare quelli che saranno gli “Armatori dell’Anno 2019” e la classifica provvisoria ha già un significativo aspetto. Nelle prime cinque posizioni ci sono tutti e cinque i leader delle rispettive classi, ma si devono ancora svolgere sia l’Europeo ORC Sportboat a Portorose che la Coppa Italia Mini di Chioggia. Nella classe 4 la leadership è confermata con 109,12 punti per l’ingegnere gaetano Alessandro Burzi, storico skipper di Globulo Rosso, l’Este 31 dello Yacht Club Gaeta E.V.S, che si sta preparando per la prestigiosa Palermo-Montecarlo. Le prove rimanenti per il premio Armatori dell’Anno possono ancora cambiare gli equilibri e sicuramente l'ultima, la Coppa Italia di Porto Ercole (4-5 ottobre), sarà una tappa fondamentale per l’assegnazione finale, visto il suo alto coefficiente (1,5). © RIPRODUZIONE RISERVATA