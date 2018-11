Vela d'altura, all'Invernale del Circeo nella terza tappa vola Globulo Rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è ancora il marchio del Globulo Rosso Sailing Team nella terza prova del campionato invernale del Circeo, l’evento organizzato dal Circeo Yacht Vela Club con la collaborazione della Cooperativa Circeo Primo. Le condizioni meteo non facili con onda formata e salti di vento non hanno impedito al comitato di regata, composto dai giudici nazionali Carlo Cacioppo e Stefano Amadei, di portare a termine la giornata. Nello specchio acqueo posizionato nella splendida cornice prospiciente il Lungomare del Circeo fra Torre Olevola e Torre Vittoria, l’equipaggio dell'Este 31 timonato da Alessandro Burzi ha chiuso davanti a tutti nel raggruppamento regata (in testa anche nella classe Orc), seguito da Tityre, l’Hanse 370 di Franco Borsò e da Christina, il First 33.7 di Massimo Romano, con a bordo il campione olimpico di canottaggio, il privernate Romano Battisti. A guidare la classifica generale in classe regata 1 Cavallo Pazzo II, l’X 35 di Enrico Danielli con Andrea Scarpa al timone, seguito da Le Cage Aux Folles l’XP 33 di Mario Bellotti dello skipper Giorgio Scarpa e da Twins, il GS 39 dei fratelli Gemini. Infine nel raggruppamento Crociera in testa dopo tre prove Dama Bru, il First 47.7 di Antonio Burlina, secondo Nano Matto, il Bavaria 34 della Famiglia Carpitelli e terzo Milo, il Sun Odyssey 42 di Fabrizio Muzio. Da segnalare il successo di giornata di Nina, il Sun Odyssey 45 di Roberto Signorotto con la tattica di Roberto Ferrarese. Prossimo appuntamento domenica 2 dicembre con la quarta tappa dell’invernale.