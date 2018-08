Vela, canoa e canottaggio: piccoli atleti crescono con la Lega navale a Sabaudia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SCUOLA SABAUDIA Un successo in crescendo per Sabaudia e il suo lago. Parliamo dei corsi di vela, canottaggio e canoa per bambini e ragazzi organizzati dalla Lega navale italiana presso il Centro nautico guidato dal direttore Roberto Spada. Quest'anno ai corsi, che si sono conclusi qualche giorno fa, hanno partecipato in 750 con età compresa tra i 10 e i 15 anni. «Un exploit che nemmeno noi ci saremmo aspettati - sorride il direttore Roberto Spada, 70 anni, ex ufficiale della Marina Militare - e che conferma la...