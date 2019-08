Vela: al Mondiale 470 in Giappone c'è Alessandra Dubbini delle Fiamme Gialle Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partito il Mondiale della classe 470 nelle acque giapponesi di Enoshima. Il vento subito protagonista delle prime regate, che il comitato organizzatore è riuscito a far partire ma presto è stato costretto ad annullare a causa di un deciso calo dell'intensità. Alla kermesse iridata l’unica rappresentante della Fiamme Gialle Gaeta è Alessandra Dubbini, la 20enne bergamasca (ottava all’ultima edizione delle World Series di Marsiglia), che gareggia insieme a Benedetta Di Salle della Marina Militare. Un’annata comunque positiva per la giovane atleta gialloverde: spicca il terzo posto nella Coppa del Mondo di Genova e la decima piazza al campionato europeo di Sanremo. Al Test Event Olimpico Ready Steady Tokyo in programma a Enoshima dal 15 al 22 agosto la FIV ha confermato la partecipazione in tutte le classi già qualificate per i Giochi a cinque cerchi del 2020. Diversi i portacolori delle Fiamme Gialle. Nel catamarano Misto Nacra 17 foiling non potevano mancare i campioni mondiali, europei e italiani del 2018 Ruggero Tita (SV Guardia di Finanza) e Caterina Banti (CC Aniene), medaglia di bronzo alle finali di World Cup di Marsiglia, nel windsurf RS:X Daniele Benedetti, argento nelle acque francesi e in campo femminile Flavia Tartaglini e Marta Maggetti, senza dimenticare che nel singolo Laser Radial c’è Silvia Zennaro.