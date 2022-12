Veglioni, si torna in piazza e a teatro in tutta la provincia

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, si torna a festeggiare il Capodanno in piazza. Musiche, danze e spettacoli pirotecnici faranno da ponte tra vecchio e nuovo anno. Ma non solo. Ci sono anche spettacoli teatrali, concerti e mostre d'arte tra le proposte per trascorrere la notte di San Silvestro a Latina e provincia.

COMICITÀ E ARTE

Niente Capodanno in piazza del Popolo quest'anno, il Comune ha deciso di non organizzare il tradizionale Veglione all'aperto, si potrà invece andare a teatro. Un cult della comicità romana è la scelta del Moderno che, alle 22 di domani, ospiterà Il mistero del calzino bucato, scritto e diretto da Marco Zadra, che ne è protagonista con altri dieci bravissimi attori. Scritto nel 1993, lo spettacolo vanta ritmi da cabaret, esibizioni canore, balli e acrobazie, gag a ripetizione e tanta suspense. La storia ambientata in Inghilterra, vede l'ispettore Pendleton impegnato a risolvere un caso delicato: il misterioso omicidio di lord Timothy Pinkerton. Biglietto: 49 euro. Per chi vuole festeggiare l'arrivo del 2023 tra arte e musica, da non perdere l'evento del Museo contemporaneo Madxi di Tor Tre Ponti. Protagonista, dalle 22, la musica della Big Band del maestro Mauro Zazzarini, Tutti frutti. Un evento ideato da Zazzarini e dal direttore del Madxi Fabio D'Achille che unisce l'energia trascinante della musica anni 60, 70 e 80 all'originalità dello spazio espositivo. Prenotazioni: 393.3242424. Ingresso 25 euro.

GRANDE MUSICA

L'imprevedibile e travolgente universo musicale dell'Orchestraccia arriva sul palco del teatro Europa di Aprilia per un Capodanno che si preannuncia pieno di emozioni e divertimento. L'ensemble, formato da musicisti e attori, presenterà il nuovo live show La figuraccia. Un concerto pieno di sorprese e idee innovative che riproporrà il repertorio degli autori romani tra Ottocento e Novecento e tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana. Il tutto impreziosito da canzoni e testi originali. Biglietti da 42 euro.

LA TRADIZIONE



Gaeta i festeggiamenti inizieranno alle 17,30 quando per le vie principali della città si potranno ascoltare i tradizionali Sciusci gaetani. La festa vera e propria è prevista a partire dalle 23,30 in piazza della Libertà, nei pressi della Fontana di San Francesco, con la musica di Livio Batosi, Cristian Di Vanni e Fabrizio Fontana, special guest Nino Carollo. Anche a Formia la notte di San Silvestro è all'insegna di musica e divertimento: tanti gli ospiti che dalle 23,30 e fino alle prime ore del mattino, si alterneranno sul palco allestito in Largo Paone. Ad esibirsi saranno la coppia formata da Gigio Rosa e Gigi Soriani, e ancora Marco Viccaro Bucalone, One man band, Dj Ciancia, Bevitori Longevi. E all'1,30, al Molo Foraneo del Porto, occhi verso il cielo per lo spettacolo pirotecnico.Anche a Sperlonga si scende in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. L'appuntamento è in piazza Europa dalle 23,30. Il passaggio dal vecchio al nuovo anno sarà accompagnato dai migliori brani della disco music dagli anni '70 e '80 ad oggi. Insieme a Freddy Donati, la voce di Gianluca Bolognesi, i dj Giandomenico Di Vito, Mike Morris, Marco Michiorri. Capodanno che canta in piazza Sant'Albina (ex Rotelli) a Scauri dalle ore 23. Tanta musica, balli e animazione e infine spettacolo pirotecnico. Sul palco Valerio Roncone, Filippo Merola e Monica Carofano, Andrea Taddeo e Sarah Williams, Marco Viccaro e i Cotton Club, e special music fire show con Mario Ciacciarella. A mezzanotte gli auguri del sindaco Gerardo Stefanelli e dell'amministrazione comunale.