Vede la Polizia sul treno e assume cocaina, va in overdose: aveva con sé 200 grammi di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha visto la polizia sul treno e ha iniziato a inalare cocaina, non potendo gettarla dal finestrino, ma è andato in overdose, è stato colto da malore e dopo i soccorsi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, Daniele Mele, 42 anni, di Pavia, aveva con sé nello zaino 200 grammi di cocaina.Durante i controlli sul treno Torino-Reggio Calabria, personale della Polfer e della "volante" della Questura di Latina, è intervenuto proprio per il malore. Nonostante fosse a terra, infatti, Mele - già noto alle forze dell'ordine - tratteneva con grande vigore lo zaino. La cosa ha insospettito gli agenti che hanno preso lo zaino e trovato la droga. Quando l'uomo si è ripreso, ha ammesso di avere ingerito alcune dosi di cocaina che aveva con sé ma non nello zaino, perché aveva notato la presenza della Polizia.Dopo essere stato visitato in ospedale e dimesso, è stato condotto in Questura, in attesa del rito direttissimo previsto domani.