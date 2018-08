Aprilia, pauroso incendio, in fumo ettari di sterpaglie

di Stefania Belmonte

Ettari di sterpaglie in fumo, oggi pomeriggio, ad Aprilia. Un vasto rogo si è propagato tra le zone di Carano e Torre del Padiglione, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte e un elicottero antincendio regionale. Per fortuna nessun danno a cose ed a persone, ma l'incendio ha tenuto per ore impegnati i vigili del fuoco e c'è stato il rischio di disagi sulla Pontina, che si trova a poche centinaia di metri in linea d'aria.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA