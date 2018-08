Vasto incendio alle porte di Latina, fiamme alte e paura tra i residenti

Un vasto incendio è in corso alle porte di Latina, tra via Piave e viale Kennedy. Fiamme molto alte e denso fumo destano paura tra i residenti che hanno avvisato i vigili del fuoco.



L'intervento è ancora in atto da parte del personale del comando provinciale, a quanto sembra l'incendio è divampato da un campo incolto, le sterpaglie hanno bruciato rapidamente fino ad avvicinarsi alle case della zona.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



