“Stupendo”, saggio spettacolo del Balletto di Latina dedicato a Vasco

LATINA - Vasco Rossi protagonista del saggio spettacolo del Balletto di Latina dal titolo “Stupendo” come il famoso brano del cantautore di Zocca. L'ppuntamento è per l’8 e il 9 giugno prossimi al teatro D’Annunzio. Proprio a Vasco sarà dedicato l’ultimo tempo dello spettacolo che porterà in scena gli allievi del centro ma che vedrà danzare anche ballerini professionisti.



Su alcuni grandi successi come “Albachiara” “Brava” “Sally” la direttrice artistica e regista dello spettacolo, Valentina Zagami, ha costruito una storia. «E’ un spettacolo che vuole raccontare storie di vita che si incrociano, apparentemente differenti ma pur sempre sotto lo stesso cielo – ha spiegato Valentina Zagami – Vasco coglie di sorpresa perché ti urla o ti sussurra all’orecchio un qualcosa che stavi già macinando dentro. Capace di spiazzarti quando risponde: “Perché piaccio? Perchè canto quello che canterebbero loro se non lo cantassi io, perché hanno paura del buio e, come me, per farsi coraggio, cantano”».



Un ultimo tempo dedicato quindi a Vasco, alla danza contemporanea e moderna ma anche all’hip hop. Più incentrato sulla musica classica e neoclassica, con incursioni dei corsi hip hop, l’altra colonna portante dello spettacolo, “Gioielli”. Vere e proprie gemme musicali tratte dal repertorio classico, con il pubblico che vedrà danzare bambini di appena tre anni fino ad arrivare a ballerini professionisti che volteggeranno sulle note di Cajkovskij, Verdi, e Minkus.



Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



