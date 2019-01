© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nipaf ieri sono tornati in Comune e hanno acquisito tutte le carte relative alla variante in Q3, quella licenziata dalla Giunta del capoluogo il 28 dicembre scorso. I militari - su delega del sostituto procuratore Giuseppe Miliano che ha aperto un fascicolo sul caso - hanno prelevato tutti gli allegati che d’altra parte erano stati pubblicati già mercoledì sul sito del Comune nelle pagine dell’amministrazione trasparente. L’inchiesta punta a verificare il rispetto delle normative urbanistiche dopo le polemiche scoppiate sulla vicenda.Parliamo del progetto di un edificio commerciale di 25mila metri cubi su un’area di 17mila metri quadri tra via del Lido e via Ferrazza (la complanare della Pontina), alle spalle dell’Hotel Garden. Nel progetto presentato al Suap sono previsti parcheggi su 12mila mq, tre medie strutture di vendita su 5 mila metri quadrati (alte 10 metri) con 10 mila metri cubi in meno rispetto a quanto possibile. Verranno anche piantati 100 alberi alti almeno 2,5 metri.L’AREAL’area all’epoca della redazione del Ppe del Q3 «era individuata come in parte a verde pubblico, verde privato e edilizia bassa», poi nel 1990 vennero approvate le controdeduzioni al piano e fu accolta la richiesta dei proprietari, la famiglia Calvani, di estendere a tutto il lotto la destinazione “Attrezzature turistiche” prevista per il Garden.IL VINCOLONegli anni Settanta per costruire l’albergo i Calvani avevano chiesto, per ottenere un mutuo del credito alberghiero, l’apposizione del vincolo della destinazione alberghiera e dunque nel ‘90 «tale vincolo è stato riportato nella nuova perimetrazione area attrezzature turistiche» si legge nella relazione allegata al progetto. Fu una scelta della Commissione urbanistica dell’epoca che accolse l’opposizione «con l’indicazione che la zona alberghiera sia estesa alla rimanente area di proprietà vincolata alla specifica destinazione alberghiera».COSA DICEVA IL PIANO DEL Q3Nelle norme tecniche il Ppe spiegava che «l’area individuata come attrezzature turistiche è esclusa dal Piano di zona 167; è destinata all’edificazione di alberghi, pensioni, locali per il commercio e il tempo libero di influenza urbana e territoriale (sale di spettacolo e per congressi, agenzie turistiche, associazioni culturali, bar, ristoranti, circoli sportivi e circoli privati in genere, rappresentanze di moda, rappresentanze per la diffusione dell’artigianato locale ed esterno, gallerie d’arte)».I TENTATIVINei decenni successivi più volte vari proprietari hanno tentato di costruire su quell’appetibile lotto. ci erano andati anche vicini. Nel 2000 infatti era stata presentata una richiesta di cambio di destinazione d’uso per edificare appartamenti - 96 a quanto pare anche se non ci è stato possibile verificare l’informazione - e l’approvazione del Prg di Cervellati aveva spianato la strada alla richiesta. Ma, annullato dal Tar quel piano era decaduta anche la richiesta di variante. Dieci anni dopo nuovo tentativo e un nuovo nulla di fatto.VIA IL VINCOLOA giugno 2018 i nuovi proprietari - nello specifico la Green Building dei Corica - chiedono alla regione di eliminare il vincolo a destinazione alberghiera «in quanto il vincolo, posto a favore della Regione, tenuto conto che sono decorsi i termini decennali del contratto di mutuo, non è più necessario». Il nulla osta però «viene rilasciato ai soli fini amministrativi di competenza regionale, ferma restando quindi la competenza di altri enti preposti per il cambio di destinazione d’uso degli immobili».LA VARIANTEIl dirigente comunale dell’Urbanistica, Paolo Ferraro, sollecitato dal Suap emette il «parere favorevole all’intervento proposto, a condizione che venga approvata preliminarmente specifica variante urbanistica volta alla rimozione del vincolo di destinazione alberghiera richiesto dai vecchi proprietari del lotto in fase di osservazione del piano attuativo». E ha aggiunto: «Da quanto potuto appurare dalla documentazione trasmessa la variante può essere approvata dalla Giunta ai sensi dell’articolo 1 comma e della legge regionale 36/1987, e non necessità di approvazione regionale».LA DELIBERA DI GIUNTAViene approvata il 28 dicembre. Tutti presenti tranne l’assessore Giulia Caprì. Così come richiesto viene approvata la variante del Ppe Q3 «consistente nella modifica della zonizzazione da area attrezzature turistiche con vincolo alberghiero in area “atttrezzature turistiche”», con procedura d’urgenza e dichiarazione di immediata eseguibilità.I TIMORIAdesso bisognerà valutare se la rimozione del vincolo alberghiero consentisse il ritorno alla destinazione precedente di “attrezzature turistiche” oppure se trattandosi di variante a tutti gli effetti fosse necessario portare la pratica in consiglio comunale e poi in regione. In Comune sono convinti di aver fatto le cose secondo le norme.Andrea ApruzzeseVittorio Buongiorno© RIPRODUZIONE RISERVATA