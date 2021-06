Giovedì 24 Giugno 2021, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 15:22

Sono cinque i nuovi casi Covid rilevati dalla Asl di Latina nella giornata di ieri. In base al bollettino odierno infatti risultano un nuovo contagio a Cisterna di Latina, uno a Fondi e due a Formia e uno a Monte San Biagio. Nel precedente report, riferito alla giornata di martedì, c’erano stati 20 nuovi contagi distribuiti in undici comuni della provincia. Zero i decessi e zero i ricoveri nel nuovo bollettino in base al quale viene evidenziato che altre 117 persone sono guarite. Nella giornata di ieri, presso gli hub pontini, sono state somministrate 5.091 dosi di vaccini anti-Covid.

Variante Delta, 17 i casi confermati

Intanto dallo Spallanzani di Roma sono arrivati i risultati dei test relativi a persone positive riscontrate nei giorni scorsi e c'è la conferma che si tratta di variante Delta. Sono, in tutto, 17 casi tra i quali anche alcuni bambini. Nessuno di loro è grave e la situazione è costantemente monitorata dalla Asl. Si tratta di un focolaio concentrato nella zona di Aprilia.