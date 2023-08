Vandali alla scuola Grazia Deledda di Aprilia

Mercoledì 9 Agosto 2023, 23:56







Atti vandalici alla scuola Grazia Deledda di Aprilia. È accaduto questo pomeriggio. 8gnoti sono penetrati all'interno del plesso scolastico mettendolo a soqquadro. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e gli operai della Multiservizi che hanno proceduto a rimettere in sicurezza l'edificio ed i suoi accessi danneggiati. "L'amministrazione - fanno sapere dal comune di Aprilia - non è disposta a tollerare che atti del genere si possano ripetere in futuro e si attiverà per mettere in campo ogni intervento possibile per far sì che il patrimonio comunale sia protetto. La città ed i suoi edifici meritano rispetto e tutela"