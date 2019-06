Vandali a Latina, divelta la fontanella di Piazza del Popolo

Tornano in azione i vandali in città. Dopo i monumenti coperti di scritte e le panchine di marmo spaccate in Piazza San Marco, nei mesi scorsi, adesso anche la fontanella di Piazza del Popolo davanti al palazzo comunale è stata rotta. E un cestino per la raccolta dei rifiuti è stato bruciato. Tutto probabilmente è successo la notte scorsa. Indignati i cittadini e gli utenti dei social network, dove sono state postate alcune foto. © RIPRODUZIONE RISERVATA