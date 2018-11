Vandali fanno irruzione nel Comune di Cori, presi di mira gli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici

Ladri o forse solo vandali si sono introdotti la notte scorsa negli uffici del Comune di Cori. Se ne sono accorti i dipendenti all'apertura degli uffici dopo la festività del primo novembre. Messi a soqquadro diversi uffici di vari settori e in particolare di Urbanistica e dell'Uffico tecnico, non sembra mancare nulla, ma le verifiche sono ancora in corso. In molti hanno anche pensato a un possibile collegamento con le inchieste della Procura su abusi edilizi e su una lottizzazione abusiva, ma anche per questo aspetto al momento non sembra manchi nulla all'appello. Il sindaco di Cori Mauro De Lillis ha annunciato l'intenzione di dotare al più presto gli uffici di in sistema di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA