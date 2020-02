Questa mattina in via Bocchi, a Terracina, è scattato l'allarme per una valigia ritrovata abbandonata in strada. Dopo le prime segnalazioni alle forze dell'ordine, sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco, la zona è stata transennata e sono scattate le procedure per l'allarme bomba. Ora si attendono gli artificieri da Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA