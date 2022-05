Addio Valentino Vaccaro, a San Luca i funerali del prof di educazione fisica

E' morto Valentino Vaccaro, insegnante di educazione fisica molto conosciuto e stimato in città.

Il funerale si svolgerà sabato alle 11 nella chiesa di San Luca in Q4.

Valentino Vaccaro ha insegnato nuoto ed educazione fisica per decenni in diverse scuole di Latina. La sua attività sportiva è proseguita negli anni con diverse collaborazioni anche al di fuori della scuola.

Nel 2011 la famiglia Vaccaro è stata colpita dalla tragedia dell'omicidio del figlio Matteo, avvenuto il 31 gennaio nel parco Europa. Da allora Valentino Vaccaro ha portato avanti una lunga battaglia per ottenere la verità sull'omicidio del figlio.

Recentemente aveva aderito all'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. «I veri ergastolani - spiegò in un'intervista - non sono gli assassini condannati, ma le famiglie di chi viene privato della vita di un congiunto. I detenuti hanno il loro garante, il Garante per i Diritti dei Detenuti, mentre i familiari delle vittime non hanno nessuno e vengono abbandonati al loro destino».

Tanti i messaggi di cordoglio per l'insegnante che si è occupato della preparazione atletica di centinaia di giovani nelle scuole di Latina.