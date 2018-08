Vaccini, niente autocertificazione: a Latina basta un click per avere l'attestazione Asl

A Latina e provincia non c'è bisogno dell'autocertificazione per le vaccinazioni, perché è possibile avere immediatamente l’attestazione di regolarità per la frequenza scolastica grazie all’anagrafe informatizzata della Asl.



Il cittadino, infatti, può produrre in autonomia l’attestato relativo allo stato vaccinale dei figli cliccando sul link, e compilando la domanda di richiesta del certificato inserendo i propri dati e quelli del figlio. Il sistema informativo verificherà la conformità dei dati inseriti con la banca dati ASL e produrrà la certificazione sullo stato vaccinale.

La scuola ne verificherà l’autenticità tramite lettura del "Qr code" o mediante inserimento sul portale del codice fiscale del minore.



In caso di problemi di qualsiasi natura il sistema informatizzato indirizza il cittadino all’appuntamento con il Centro vaccinale territorialmente competente, dopo aver richiesto all’interessato i dati anagrafici, un numero di telefono cellulare e l’indirizzo di residenza. Nel caso che l’appuntamento sia per il completamento del calendario vaccinale il genitore dovrà esplicitamente accettare di voler effettuare le vaccinazioni previste per il proprio figlio.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



