La macchina organizzativa si sta mettendo in moto anche in provincia e richiederà uno sforzo enorme in termini di risorse umane e strumenti. Si parte anche qui il 15 gennaio con i vaccini covid : ne arriveranno 17mila e serviranno a coprire prima e seconda dose per la prima fase di somministrazione che coinvolgerà personale sanitario e anziani ospiti delle Rsa.

A spiegare come funzioneranno le cose sul territorio è Loreto Bevilacqua , responsabile del Dipartimento di assistenza primaria della Asl di Latina: «Secondo le indicazioni ministeriali puntualizza la somministrazione avverrà gradualmente e dal 15 gennaio riguarderà gli operatori sanitari sia di strutture pubbliche dell'azienda sanitaria locale sia di quelle accreditate. Insieme a loro saranno coinvolti dipendenti e ospiti delle Rsa e delle case di riposo e poi tutto il personale che lavora nelle stesse strutture ma su appalti: parliamo quindi di mense, pulizia e altri servizi interni agli ospedali».

Quanto ai tempi, si prevede di terminare la somministrazione della prima dose a questa categoria di popolazione entro la prima settimana di febbraio per poi procedere alla seconda dose di vaccino dopo un mese. Entro il 15 di marzo dunque la prima categoria di persone avrà completato il vaccino, che via via sarà esteso anche al resto della cittadinanza a partire dagli ottantenni per scendere verso le fasce di età più basse secondo una tabella di marcia che sarà dettata dal ministero. «Si presume che entro l'estate l'intera operazione sarà completata spiega ancora Bevilacqua Intanto stiamo mettendo in campo una grande macchina organizzativa che in parte era già sperimentata per via della massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale. Certo non sarà la stessa cosa, ma partiamo comunque con una buona esperienza».

La vaccinazione del personale sanitario avverrà all'ospedale Goretti e nel nosocomio di Formia, presumibilmente utilizzando le strutture esterne già esistenti e allestite per il covid, ma contestualmente ci saranno unità territoriali composte da medici e infermieri che si recheranno presso Rsa, case di cura e comunità alloggio per anziani . Il primo stock ad arrivare in provincia, così come in tutta Italia, sarà quello di Pfizer che richiede, come noto, la conservazione in particolari super surgelatori a temperatura di meno 70 gradi. La Asl ne ha acquistati tre, con capienza di circa 400 litri, due dei quali andranno al Goretti, che fungerà da hub, un altro a Formia, collocati probabilmente nei locali dei centri trasfusionali. «I vaccini spiega ancora Bevilacqua andranno diluiti con soluzione fisiologica, scongelati e poi somministrati entro le sei ore. Per quanto riguarda il personale, in tutto il Paese saranno reclutati dalle agenzie per il lavoro 3mila medici e circa 15mila infermieri. Una cosa ci tengo a dirla: è importante che l'adesione dei cittadini sia alta».



Ultimo aggiornamento: 11:26

