Vaccini, controlli del Nas alla Asl e nelle scuole di Latina

di Marco Cusumano

Controlli dei carabinieri del Nas anche nelle scuole di Latina e provincia per verificare la regolarità della documentazione sui vaccini in vista dell'inizio dell'anno scolastico. I militari, guidati dal capitano Felice Egidio, hanno ispezionato diversi istituti e la sede della Asl, effettuando controlli incrociati sulle certificazioni depositate per attestare l'avvenuta vaccinazione dei bambini. La situazione in provincia di Latina è sotto controllo, non sono emerse irregolarità evidenti, anche se il lavoro di...