Vaccinazioni Covid, open day 12-17 anni e donne in gravidanza: ecco cosa fare

Due appuntamenti con l'open day per la vaccinazione anti covid e un percorso per donne in gravidanza. Sono le iniziative rese note dalla Asl di Latina.

Domenica 30 gennaio 2022, l’open day dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, presso il centro vaccinale dell'ex Ospedale di Gaeta "Luigi Di Liegro". Nell’arco della giornata saranno somministrate 300 dosi di Pfizer. L’accesso richiede prenotazione preventiva, che potrà essere eseguita sul sito: https://www.salutelazio.it/

Per tutte le donne che si trovano in fase di allattamento o in stato di gravidanza, a partire dal secondo trimestre, è disponibile invice una corsia preferenziale per la vaccinazione Anti Covid-19. Tutti i giorni, infatti, dalle 8 alle 20 senza alcuna prenotazione, le gestanti potranno ricevere, a seconda delle disponibilità, una dose Pfizer o Moderna, recandosi presso i centri vaccinali: Ex Rossi Sud di Latina, AbbVie di Aprilia, Casa della Salute di Priverno, OspedaleSan Giovanni di Dio di Fondi, Ospedale Fiorini di Terracina, Centro Itaca di Formia.

Previsto un open day dedicato domenica 2 febbraio 2022. Ci si potrà recare direttamente, senza necessità di prenotazione, presso il Centro Itaca di Formia e l’ Ex Rossi Sud di Latina dalle 8.00 alle 20 . In ciascuna delle due strutture saranno somministrate rispettivamente 100 dosi di vaccino Moderna. «Per accedere ad entrambe le iniziative - informa la Asl - è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento (ecografia, positività Beta hCG, certificato ginecologico) che attesti lo stato della gravidanza in corso».