L'hub vaccinale torna teatro, un video con operatori sanitari per la rinascita dalla pandemia

Da teatro ad hub vaccinale e... ritorno. Con l'intento di lanciare un messaggio di "rinascita dalla pandemia" che parta proprio da un luogo simbolo, il teatro San Francesco di Latina che da aprile a settembre è stato trasformato in hub vaccinale. E' il video-progetto di promozione sociale e senza scopo di lucro ideato e diretto da Antonio Colangelo, Giorgio Pompili, Alfonso Perugini, Silvia Malandruccolo e Noemi Libralato, con la partecipazione della cantante, musicista e vocal coach Paola Repele, attraverso la realizzazione di un videoclip del riadattamento del brano “Heal the World” di Michael Jackson, ha l’obiettivo di raccontare una storia che descriva la “rinascita dalla pandemia”, contestualizzata proprio nei locali del teatro, noto per essere stato al centro della campagna vaccinale contro Covid 19.

Il teatro torna ad essere, quindi, un luogo di promozione di arte e di cultura con la partecipazione «attiva, entusiasta e gratuita di giovani musicisti e cantanti del territorio e di professionisti sanitari, medici e infermieri, che hanno avuto un ruolo attivo durante la pandemia e che hanno contribuito in prima linea a “guarire il mondo”» - spiegano gli organizzatori.

Un ruolo importante è anche quello ricoperto dalla “lingua dei segni” (Lis) «al fine di trasmettere un messaggio che sia il più possibile trasversale, sottolineando le maggiori difficoltà che le persone sordomute hanno dovuto affrontare durante la pandemia per l'uso della mascherina».