L'ortopedico dei calciatori e gli incontri in vacanza con Donnarumma e Romagnoli

L’ortopedico dei calciatori li “segue” anche in spiaggia, con l’auspicio - per loro - di non dover finire sotto i ferri. «È anche il mio - dice sorridendo Agostino Tucciarone, una vita in corsia tra l’Icot e note cliniche romane - abbiamo solo scambiato battute con i ragazzi». Dove per ragazzi si parla di “Gigio” Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale, e di Alessio Romagnoli, difensore della squadra rossonera. L’incontro in Sardegna, sulla spiaggia di Romazzino, nella zona di Porto Cervo. L’ortopedico - specialista fra l’altro in medicina dello sport e traumatologia - ha postato le sue immagini sui social, ricevendo una serie di commenti entusiasti. Tucciarone - fra l’altro - è stato medico sociale del Latina Calcio quando la formazione nerazzurra militava in serie C e B, dirige il centro di medicina sportiva dell’istituto “Finestra” e ha operato nella sua carriera una serie di campioni dello sport, calciatori e non solo.

