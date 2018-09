Va a raccogliere funghi e si perde: donna salvata dai vigili del fuoco

Era andata nel bosco a raccogliere funghi ma si era persa ed è statao necessario l'intervento dei vigili del fuoco per trarla in salvo. E' accaduto nel pomeriggio quando il personale operativo è stato attivato per una "ricerca di persona".



Gli uomin dei vigili del fuoco sono intervenuti a Priverno, località Boschetto, con la squadra territoriale di Terracina. In stretta collaborazione con la sala operativa dei Carabinieri, il personale con specialisti di "Tas" (Topografia applicata al soccorso) , ha elaborato le informazioni necessarie per ritrovare la signora.



Lei stessa, accortasi di aver perso l'orientamento, aveva lanciato l'allarme dal suo telefono cellulare. Una volta rintracciata è stata accompagnata in zona sicura e consegnata a personale sanitario a scopo precauzionale.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:05



