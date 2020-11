Usura ed estorsione, arrestato un 19enne di Minturno

Usura ed estorsione. Per tali reati è stato tratto in arresto dai carabinieri un 19enne di Minturno, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 novembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Il giovane ha commesso i reati a Formia e Minturno tra il 2019 ed il 2020, per i quali dovrà scontare tre anni, cinque mesi e 23 giorni di reclusione ed è stato condannato al pagamento di una sanzione di mille euro.

L’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Roma-Rebibbia.

Vedi anche > Prima le avance sessuali, poi le minacce e l'estorsione: due denunce a Formia

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA