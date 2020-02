Uso del telefonino alla guida, raffica di verbali della polizia stradale a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta della Polizia stradale di Latina sull'uso dei telefonini durante la guida. L’attività di controllo è stata svolta da tre equipaggi di cui due autovetture con colori civili, in località Borgo San Michele in prossimità della Strada Monti Lepini.Gli accertamenti hanno portato alla elevazione di 23 verbali per l’articolo 173/2-3 del codice della strada ovvero per uso dei cellulari durante la guida. Altri due hanno riguardato la mancata copertura assicurativa e tre il mancato uso della cintura di sicurezza.I controlli inerenti all’uso dei telefonini durante la guida verranno effettuati anche nelle prossime settimane.Inoltre sono stati effettuati 5 servizi per il controllo della velocità contestando su strada 28 violazioni per il superamento del limite di cui uno con ritiro immediato della patente di guida in quanto superava di oltre 40 km/h il limite imposto dall’ente proprietario della strada.