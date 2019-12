Urbanistica, i tecnici del Comune di Latina incontrano i rappresentanti degli Ordini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro tra i tecnici del Comune di Latina e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali. Si tratta della seconda riunione presso gli uffici del servizio politiche di gestione e assetto del territorio, diretti dall’architetto Eleonora Daga.La riunione era mirata a esplicitare le problematiche amministrative e tecniche di entrambe le parti, al fine di concordare modalità operative condivise e modifiche da apportare per l’operatività degli uffici e dei tecnici che si rivolgono quotidianamente alle strutture comunali.È stato inoltre concordato un coinvolgimento degli uffici tecnici dei Comuni limitrofi con l’obiettivo di definire modalità operative omogenee e un coinvolgimento da parte degli iscritti agli Ordini attraverso corsi di aggiornamento alla professione per l’approccio alle pratiche edilizie. Ha partecipato alla riunione l’assessore Francesco Castaldo che ha fatto il punto sulle proposte di delibere sulla rigenerazione urbana, per le quali ha raccolto spunti e suggerimenti da parte dei rappresentanti degli ordini e dei collegi convenuti.